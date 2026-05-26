スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンの人気ネコぬいぐるみシリーズ「しろのソルト」「ぐれーのペッパー」「ちゃいろのシナモン」の新ラインナップが発表された。＞＞＞ソルト・ペッパー・シナモン、3つのサイズのぬいぐるみをチェック！（写真17点）ソルト、ペッパー、シナモンのモデルとなったのは、リサ・ラーソンが北欧デザインの巨匠スティグ・リンドベリと共にグスタフスベリ（GUSTAVSBERG）に在籍していた1965年、わずか1年