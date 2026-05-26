俳優の松本若菜（４２）が２６日、都内で、公式アンバサダーを務める「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。同店の新たな試みとして、平日限定で食べきりのしゃぶしゃぶ鍋と２時間の飲み放題がついたプランを展開する。松本はお笑いトリオ・３時のヒロインとともに真っ昼間からすき焼きとドリンクを堪能し、報道陣に向かって「すみませ〜ん！」と役得な笑顔を見せた。鍋を囲むと悩みが話しやすくなるという統計を