女優の鈴木砂羽（53）が25日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「お兄ちゃま」と呼ぶ公私ともに仲良しな先輩俳優を明かした。この日は俳優の小沢仁志とともに出演。鈴木とは20年以上の仲で、公私ともに仲良くしているという。小沢が「お前と会うのも久しぶりだしな。もう1年ぐらい経つんじゃない？もっとか？」と振ると、鈴木は「もっとじゃないかな。コロナの時だったんで、だいぶ経っ