韓国コスメ好きさんの間で長く愛される3CEから、この夏見逃せないリニューアルアイテムが登場♡2026年7月11日（土）より「3CE マルチアイカラーパレット」が全国で順次発売されます。トレンドの淡いミュートカラーなのに、目元がぼやけず自然に印象アップできるのが今回の魅力。さらに質感やパッケージまでアップデートされ、毎日のメイクがもっと楽しくなりそうな注目パレットに仕上が