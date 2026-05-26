シンガーソングライターの小田和正（78）の公式サイトが26日に更新され、東京・青山にある公式ショップ「Far East Cafe」を7月末をもって閉店すると発表した。ファンから惜しむ声が寄せられている。同店は、小田の今後の活動やこれまでに制作してきたすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくための公式店舗。店名は小田の同名のアルバムから来ている。昨年10月には、1990年の創刊以来、新聞形式で発行されてきた会報