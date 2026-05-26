私はユカリ（27）。今日は旦那のオミ（27）の実家に来ています。旦那には姉が2人いて、それぞれに子どもが2人ずついます。その子たちと遊んでやってと義母に言われたのです。母親はスマホを見てくつろいで、父親は談笑しているのにどうして私が？旦那も談笑に加わって助けてくれません。私は妊娠6か月だし、自分に負担がかからないように子どもたちとおままごとをしていたのです。すると、子どもたちをパシリにするなと義姉モナ