ツアー通算5勝の青木瀬令奈らを指導するプロコーチで、青木のキャディも務める大西翔太氏が、25日にインスタグラムを投稿。親交の深い、他競技の選手から力をもらった。【写真】青木瀬令奈“特注”のマット！ 裏面も工夫がされている内容は24日に東京ドームで行われたプロ野球の巨人−阪神戦について。この試合は阪神が5回表の梅野隆太郎捕手の本塁打などもあり、6−3で巨人をくだし5連勝を果たした。梅野にとって、この今季第1号