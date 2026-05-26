＜〜全英への道〜ミズノオープン 事前情報◇26日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーは全英切符をかけた4日間大会。有資格者を除く上位3人に「全英オープン」（7月16日開幕、ロイヤルバークデールGC/イングランド）の出場権が与えられる。【写真】35年ぶりレフティV優勝クラブセッティング大会初日の組み合わせが発表された。昨年覇者の阿久津未来也は今季1勝の石坂友宏、清水大成と同組。