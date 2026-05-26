昨年5月の「日本プロゴルフ選手権」を制した27歳の男子プロゴルファー・清水大成が、大手旅行会社の阪急交通社とアンバサダー契約を締結した。26日、清水が所属するマネジメント会社のCMGスポーツマーケティングが発表した。【写真】一時は渋野日向子もベースボールグリップでしたこの契約により、同社が展開するゴルフ旅行プラン「スーパーゴルフパック」のアンバサダーとして活動。幅広い年代に対し、ゴルフ旅の魅力を発信してい