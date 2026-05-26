停滞する梅雨前線の影響で奄美地方では大気の状態が非常に不安定となり、26日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。奄美地方は停滞する梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。喜界島では1時間に67ミリの非常に激しい雨が降り、5月の観測史上最大となりました。降り始めからの雨の量は喜界島で155ミリ、奄美市名瀬で115ミリとなっています。奄美地方では26日昼過