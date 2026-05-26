2026年の“日本一の男子プロ決定戦”「日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ」は、レフティの23歳・細野勇策によるツアー初優勝で幕を閉じた。メジャーで初優勝を挙げたのは、昨年覇者の清水大成に続く31人目。日本人レフティとしては、1991年「ダイドードリンコ静岡オープン」を制した羽川豊以来となった。【写真】林の中から“パシュッ”勝利をたぐり寄せた執念の一打35年ぶりのレフティ優勝。その快挙は結果だけ