鹿児島の豊かな自然の保全に役立ててもらおうと、大手飲料メーカーがかごしまみどりの基金に寄付金を贈りました。寄付金を贈呈したのは大手飲料メーカーの伊藤園です。伊藤園はグローバルアンバサダーの大谷翔平選手と取り組む社会貢献プロジェクトをおととしから行っています。そのプロジェクトの一環で、県産の茶葉も使われている「お～いお茶」を始めとした製品の売り上げの一部