米国男子ツアー「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈写真〉世界1位との共通点久常涼は左サイトで引っ張る今大会で2年ぶりの復活Vを挙げたウィンダム・クラーク（米国）が185万4000ドル（約2億9460万円）を獲得。今季通算を284万4686ドル（約4億5200万円）として、47人抜きとなる31位に急浮上した。19位タイに入った平田憲聖と久常涼は10万597ドル（約1600万円）を加算。平田は8