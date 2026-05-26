国内男子ツアーのメジャー初戦で、圧倒的な存在感を放っていたシャフトがある。グラファイトデザインの“新世代のニュートラル”こと『TOUR AD GC（以下、GC）』だ。直近の男子ツアーで堀川未来夢（PARADYM???）、藤本佳則（GT3）、そして先日のメジャー大会を制した細野勇策（G440 LST）と、なんと『GC』使用者が3連勝を達成。【画像】『GC』は『DI』や『VF』とこんなに剛性分布が違う！優勝者だけではない。ラフが深くてフェアウ