森永製菓は、炎天下でも溶けないチョコレートを特許製法により開発。新商品「ベイク＜塩クッキーショコラ＞」を、6月9日より発売する。【画像】こちらは…冷凍しても“とろとろソース”、新アイス本商品は、“焼きチョコ”ならではの、外側は香ばしく薫るサクサク層、内側はなめらかなチョコレートとなる“サクほろ食感”に、サクサククッキーをのせた期間限定の品質となる。ロレーヌ産岩塩を使用し、連食性のある後切れの良い