Tレックスの腕が極めて小さい理由について、新たな研究結果が発表された/Roger Harris/Science Photo Library/Getty Images via CNN Newsource（CNN）肉食恐竜ティラノサウルス・レックス（Tレックス）の腕は、なぜあんなに小さいのか――。その謎がついに解明されたのかもしれない。最強の恐竜にとって最も奇異なこの特徴はジョークのネタにもなり、理由については100年以上にわたって論議が交わされてきた。Tレックスの腕の長さ