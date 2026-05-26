２６日午前１０時半頃、滋賀県草津市西草津の工事現場の関係者から「地下１２メートルで作業をしていた作業員が上からセメントをかぶり、息をしていない」と１１９番があった。現場に駆けつけた消防隊員が男性作業員２人を病院に搬送したが、２人はともに死亡が確認された。県警草津署によると、現場では公共工事が行われていたという。