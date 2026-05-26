元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏が２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、巨人の阿部慎之助監督の逮捕を受け、長女について心配した。阿部監督は前夜、長女への暴行容疑で児童相談所から通報され駆けつけた警察に逮捕。２６日未明に釈放され、この日の午前中に球団事務所で会見に臨み、監督辞任を発表した。会見では、代理人が長女からの手紙も代読。「どのようにすればいいか分からないと（ＡＩに）相談したら、警察に通報され