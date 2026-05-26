【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として長年第一線で活躍を続け、圧倒的な歌唱力を誇るKISHOW from GRANRODEOが、満を持してビルボードライブに初登場。2025年にユニット結成20周年を迎え、さらなる高みへと突き進むGRANRODEOのボーカリスト・KISHOWこと谷山紀章。2024年にリリースされたソロアルバム『深夜零時』では、R&BやSOUL、FUNKといったエッセンスを鮮やかに纏い、ボーカリストとしての圧倒的な深度を証明