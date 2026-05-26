消防によりますと、26日午前11時半ごろ、福岡県岡垣町糠塚で「金属とプラスチックが燃えている」と、現場の従業員から119番通報がありました。消防が駆けつけ消火にあたっています。 現場では、白い煙の間に炎が確認できます。