AIは文章作成や画像生成、検索、翻訳、教育、医療、仕事の自動化などに使われるようになり、便利な道具として広がっています。一方で、人間の判断がAIに置き換わること、少数の企業にデータや計算資源が集中すること、子どもが性的コンテンツや搾取にさらされること、戦争でAI兵器が使われることなどへの懸念も大きくなっています。ローマ教皇レオ14世がこうした問題に正面から向き合う回勅「Magnifica Humanitas(マニフィカ・フマ