秋田朝日放送 ５月１日時点の秋田県の人口は８６万６９００人余りで、前月に比べおよそ７００人減りました。 秋田県によりますと、５月１日時点の秋田の人口は８６万６９８６人です。前月に比べ７５１人減りました。４月は、県内に転入した人の数が１９９３人だったのに対し県外へ転出した人の数は１６６６人で、３２７人の社会増となりました。また、生まれた人が２２６人だったのに対し亡くなった人は１３０４人で、１