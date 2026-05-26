26日正午ごろ、上山市の国道348号のトンネル内で車同士が正面衝突し、男性2人がけがをしました。このうちの1人は意識がもうろうとしていて、会話できない状態です。現場一帯は午後１時現在、全面通行止めとなっています。26日正午ごろ、上山市小白府の国道348号・境小滝トンネルでバンと軽ワンボックスカーが正面衝突する事故がありました。消防によりますと、この事故でバンに乗っていた50～60代の男性がけがをしてい