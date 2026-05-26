第７９回カンヌ国際映画祭で女優賞をダブル受賞したベルギー出身のヴィルジニー・エフィラ、日本出身の岡本多緒が２６日、東京・内幸町の日本記者クラブで凱旋会見を行い、喜びを語った。岡本は「この受賞から２日たったと思いますが、まったく現実味はわいてません。一生わくことはないと感じています。この映画をたくさんの方に見ていただけるきっかけになると思うので、うれしく思います」とあいさつ。エフィラは「受賞でき