２０２４年の関屋記念・Ｇ３を制したトゥードジボン（牡７歳、栗東・四位洋文厩舎、父イスラボニータ）が現役を引退することが分かった。５月２６日、四位調教師が発表した。「山元トレセンで復帰に向けて頑張っていたけど、屈腱炎が再発したので、このまま引退します。今後は社台ファームで乗馬になる予定です」とトレーナーは説明した。同馬は２０２１年にデビュー。全６勝を１６００メートルで挙げた生粋のマイラーで、２０