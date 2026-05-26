モデルでタレントの藤田ニコル（28）が25日、「【出産レポ】第一子出産レポ」と題して自身のYouTubeチャンネルを更新し、出産前後の心境や実体験をリアルに語った。顔は隠されているが、サムネイル画像や動画の後半パートでは、生まれたばかりの長女との“2ショット”も披露している。【写真】「にこるんのママ姿に感動」「泣いちゃった」第1子となる娘とニコルの“親子2ショット”◆計画無痛分娩を選択出産前夜は「痛すぎて寝