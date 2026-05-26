クラウド型勤怠管理システム「ICタイムリコーダー」を運営する株式会社オープントーンは26日、公式サイトを通じ、一部でエラーが発生し、給与計算などに影響を及ぼす可能性があると伝えた。【画像】ICタイムリコーダー「障害のお知らせ」発表によると、「現在、一部のお客様において『申請・承認』機能を利用した際、エラーが発生し、労働時間の計算結果に影響を及ぼす可能性のある事象を確認しております。本件はお客様の給与