2部降格が決まり、落胆するウォルフスブルクの塩貝＝パーダーボルン（ロイター＝共同）【パーダーボルン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部、2部リーグの入れ替え戦は25日、パーダーボルンでホームアンドアウェー方式による第2戦が行われ、塩貝健人のウォルフスブルク（1部16位）は敵地でパーダーボルン（2部3位）に延長の末に1―2で逆転負けし、2戦合計1―2で2部降格が決まった。塩貝は延長後半開始からプレーした。