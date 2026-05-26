【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２５日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、３打数１安打１打点だった。一回に初球をとらえて右翼線二塁打、三回は四球を選んだ。２点を追う七回無死満塁の好機では二ゴロに倒れたが、併殺崩れの間に三塁走者が生還し、１打点を挙げた。３番フリーマンの適時二塁打で勝ち越しのホームを踏んだ。ドジャースは５―３で逆転勝ちし、３