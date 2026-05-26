辞任した巨人の阿部慎之助監督は２６日、都内の球団事務所で会見を開き、謝罪した。冒頭で阿部前監督は「娘も高校３年生という年頃な子ですので、どうかみなさま、温かく見守っていただければ幸いです」と異例のお願いを行い、発表された長女の手紙からも愛娘の盾となって守りたいという父の思いがにじむ文面があった。代理人の名古屋聡介弁護士が代読した長女の手紙。「これは私の意思で書いております。父にはこのような声明