これまで12人に告白されたことのあるモテ女子・ねね。明るく気遣い上手なそらと、落ち着いた雰囲気が魅力のれんとで揺れる中、海辺でれんと2ショットに。砂浜を一緒に走り、海に向かって叫ぶ青春2ショットで、2人の距離は一気に縮まっていく。【映像】12人に告白された高2女子（可愛すぎる水着姿も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。25日はラヨーン編第3話が放送。