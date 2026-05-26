俳優小沢仁志（63）が25日深夜、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。映画共演で親しくなったSnow Man佐久間大介との友人関係について語った。プライベートでも仲良しの女優鈴木砂羽（53）との対談形式のラジオ収録。佐久間とは映画「スペシャルズ」で共演して、役ながらダンスをともに踊ったことなどに触れた。小沢は「アイドルってやっぱりすごいよね」と感心して「俺はさ、撮影でしか…佐久間大介、Snow Man