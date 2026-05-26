ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年5月26日から実施しています。様々な飲料がお得にはじめに、5月26日から6月1日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。1つめの対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹」（各650ml）です。どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。なお、購入・引換ともに「