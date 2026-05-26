うるるは後場急騰している。きょう正午ごろ、取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．６１％）、取得総額３億５０００万円を上限とする自社株買いを行うと発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は５月２７日から来年５月２６日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。足もとの財務状況や株価水準が市場類似平均を大きく下回る割安な状況であることを勘案し、機動的かつ柔軟な