「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在で三井海洋開発が「売り予想数上昇」５位となっている。 ２６日の東証プライム市場で、三井海洋が反発。同社は浮体式石油・ガス生産貯蔵積み出し設備（ＦＰＳＯ）の世界大手。２６年１２月期の連結営業利益は前期比５．１％増の７２０億３００万円と最高益更新の見込み。レアアース関連銘柄としても注目されている。ただ、足もとで原油