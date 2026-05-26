ＭＴＧが続急伸している。ＳＭＢＣ日興証券が２５日、ＭＴＧの目標株価を７１００円から８２００円に増額修正した。投資評価は最上位の「１」を継続している。旗艦ブランドの「ＲｅＦａ」について、魅力的な新製品パイプラインが数年先まで用意されていると指摘。綿密な販売計画によりブランド力を高めながら高成長が継続するとの見方を示す。同証券はＭＴＧの２７年９月期の営業利益予想を従来の１８８億円から１９０億円に増額