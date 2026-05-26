バーチャレクス・ホールディングスが後場に入って強含み、年初来高値を更新した。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、三菱総合研究所子会社の三菱総研ＤＣＳと、顧客接点領域の高度化を目的に業務提携したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなったようだ。 ＤＣＳが持つシステム構築力及び人工知能（ＡＩ）・データ活用技術と、バーチャレクが培ってきたＣＲＭ構築やコンタクトセンタ&#