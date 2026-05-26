wave to earthが、11月に大阪、東京にて来日公演を開催する。 （関連：韓国の3ピースバンド・wave to earth、新作携え再来日心地よい音の波をアジアから世界へ） 本公演は、11月26日に大阪 BIGCAT、27日にZepp DiverCity (TOKYO)にて開催。最新ツアー『the pieces tour』の一環として行われる。 また、同ツアーではニューヨークのRadio City Music HallやロサンゼルスのGreek Theatre、