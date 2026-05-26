普段はそっけない店員さんが【漫画を読む】ノグチノブコさんのコミックエッセイ『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ラクうまレシピ』（画像43枚）自然に笑顔になる場面に出会ったり、思いがけず他人のやさしさに触れたり。レタスフレンズが実際に体験した、日常生活のなかでふっと心がほぐれた瞬間をコミックエッセイでご紹介。思い出すだけでもちょっと心が上向きになるような、ほっこりエピソードをお