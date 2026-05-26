先月、山形県米沢市に住む８０代の男性が現金１００万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。 警察によりますと、先月２１日、米沢市に住む８０代の男性の自宅の固定電話に、男の声で「喫茶店で会社の契約の書類が入ったカバンをなくしてしまった」「契約のやり直しになったので、立て替えてもらえないか」「お金は、会社の上司（ナカヤマ）の息子が家まで受け取りに行く」などと電話がありました。 男は名乗らなかったものの