娘への暴行容疑で現行犯逮捕された巨人の阿部慎之助監督が辞任した。韓国メディア『OSEN』は見出しに「速報」を打ち、「“読売の名前を怪我した”阿部監督、最終的に辞任決定…現役監督が現行犯逮捕で退任、前例のない不祥事」と題して報じている。【写真】阿部監督逮捕に韓国メディア衝撃「極めて異例の事態」複数の日本メディアが報じたところによると、巨人が5月26日午前に阿部監督の辞任を発表した。阿部監督は同日、山口寿一