今年３月から４月にかけて、山形市に住む８０代の女性が現金２００万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今年３月３０日、山形市に住む８０代の女性の自宅の固定電話に、女性の息子を名乗る男から、「喫茶店でカバンの置き引きにあった」「あしたまでお金が必要だが手持ちがないので、立て替えてほしい」「家まで知り合いの若い男がお金を取りに行く」などと電話がありました。 女性はその話を信用