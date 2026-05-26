タンスのゲンは5月25日に、背面の3方向から身体を支える「3Dランバーサポート」を備えることで、安定した座り心地を実現した3Dランバーサポートオフィスチェア「TRIAD（トライアド）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ジェットブラック、ウォームグレーの2色。価格は1万3999円。●体格に合わせてフィットする可動式設計「TRIAD」は、背中や腰を左右と中央の3方向から支