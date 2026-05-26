コロンビアサッカー連盟（FCF）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。南米予選を7勝7分4敗の3位で終え、2大会ぶり7度目のワールドカップ出場を決めたコロンビア代表。本大会ではグループKに入り、ウズベキスタン代表、コンゴ民主共和国代表、ポルトガル代表と対戦する。現地時間14日に代表候補55名が発表されていた中、ついに北中米へ向かう26名が決定した。ネストル・ロレンソ監督はダニ