【写真】佐野勇斗のローソン新CMオフショット／クイズ投稿 他 M!LKの佐野勇斗が自身のXを更新。ローソンの新CM出演を報告し、川栄李奈らとのオフショットにも注目が集まっている。 ■佐野勇斗、ローソン新CM出演を報告 佐野は「なんと、ローソンさんの新CMに出演させていただきます！！！」と報告。「嬉しすぎる。。！TVでも放送されるので、ぜひ見てね」と喜びをつづった。 投稿には、ロー