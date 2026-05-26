【写真＆動画】阿部亮平がグレースーツ姿で定食屋を訪れる「ベンチャーサポート税理士法人」CM＆オフショット Snow Manの阿部亮平が「ベンチャーサポート税理士法人」のCMオフショットを公開。阿部はベンチャー支援特化型の税理士法人・ベンチャーサポート税理士法人のアンバサダー「ベンチャーサポートアンバサダー」を務めている。 ■CMで手