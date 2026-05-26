【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」（6月10日リリース）の収録内容が公開となった。 ■四期生楽曲「We got your back」は5月28日より配信スタート 坂道グループ初の両A面シングルとなる今作。「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲「コインランドリー」の収録がすでに発表となっている。 今回、あら