26日13時現在の日経平均株価は前日比41.66円（-0.06％）安の6万5116.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は791、値下がりは717、変わらずは55。 日経平均マイナス寄与度は391円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が101.57円、キオクシア が81.19円、中外薬 が51.39円、フジクラ が46.66円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を712.81円押し上げている。次いでイビデン が32.