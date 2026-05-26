26日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝158円94銭前後と、前日午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円94銭前後と6銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース