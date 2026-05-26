2026年5月25日、中国中央テレビ（CCTV）系のSNS発信専門メディア「玉淵潭天」は、米中のハイテク分野における9年間の駆け引きについて、独自の論評を発表した。記事は、米中両国による9年間の駆け引きにより、二つの結論が導き出せるとした。まず第1に、米国が最大限の圧力によって中国の科技発展のプロセスを断ち切ろうとしても、それは不可能であると主張。この9年間でいわゆる「デカップリング」が、かえって中国の技術的突破を